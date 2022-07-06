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Джерело: Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем»

Італієць очолював клуб один сезон з двох за контрактом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:44
Джерело: Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем»
Роберто Де Дзерби / Фото: Шахтар Донецьк

Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі розірвав контракт з «гірниками». Про це повідомив на своєму сайті журналіст Джанлука Ді Марціо.

Відзначимо, 43-річний італійський фахівець очолив гірників влітку 2021 року, підписавши контракт на 2 роки.

«Шахтар» з Де Дзербі виграв Суперкубок України і через кваліфікацію він вивів команду в груповий етап Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, донецький «Шахтар», ймовірно, очолить хорватський наставник «Дніпра-1» Ігор Йовічевіч.
Карен Агабекян
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Теги

Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк

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