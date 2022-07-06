Агент захисника «Шахтаря» прибув до Італії для переговорів з «Фіорентиною»
Джерело: Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем»
Італієць очолював клуб один сезон з двох за контрактом
Роберто Де Дзерби / Фото: Шахтар Донецьк
Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі
розірвав контракт з «гірниками». Про це повідомив на своєму сайті журналіст Джанлука Ді Марціо.
Відзначимо, 43-річний італійський фахівець очолив гірників влітку 2021 року, підписавши контракт на 2 роки.
«Шахтар» з Де Дзербі виграв Суперкубок України і через кваліфікацію він вивів команду в груповий етап Ліги чемпіонів.Нагадаємо, донецький «Шахтар», ймовірно, очолить хорватський наставник «Дніпра-1» Ігор Йовічевіч.
Коментарі 0