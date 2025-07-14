Джерело: Держава завдала компанії, що фінансує Ворсклу, збитків на два мільярди
Стали відомими причини фінансових проблем колись стабільного учасника УПЛ
27 хвилин тому
Держава Україна має борг перед підприємством, що фінансує Ворсклу, в два мільярди гривень. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.
Спортивною складовою «Ворскли» зараз, окрім спортивного директора Олександра Фундерата, займається Олексій Шалаєв, якого ми звикли сприймати як десіджн-мейкера клубу Гірник-Спорт. Проблеми, з якими стикається Шалаєв, мені, в принципі, зрозумілі, бо виробництво, від якого автоматично залежить повністю все існування клубу, по факту не працює.
За нашою інформацією, борг перед цим підприємством у держави за ПДВ за п’ять місяців складає два мільярди гривень. І зрозуміло, що пан Шалаєв зараз має займатися якоюсь оптимізацією збитків.