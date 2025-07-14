Держава Україна має борг перед підприємством, що фінансує Ворсклу, в два мільярди гривень. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Спортивною складовою «Ворскли» зараз, окрім спортивного директора Олександра Фундерата, займається Олексій Шалаєв, якого ми звикли сприймати як десіджн-мейкера клубу Гірник-Спорт. Проблеми, з якими стикається Шалаєв, мені, в принципі, зрозумілі, бо виробництво, від якого автоматично залежить повністю все існування клубу, по факту не працює.

За нашою інформацією, борг перед цим підприємством у держави за ПДВ за п’ять місяців складає два мільярди гривень. І зрозуміло, що пан Шалаєв зараз має займатися якоюсь оптимізацією збитків.