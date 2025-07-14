Український воротар Павло Ісенко продовжить кар'єру у чемпіонаті Румунії, ставши гравцем клубу Універсітатя Крайова. Про укладання угоди повідомили у пресслужбі команди.

Подробиці угоди, включаючи фінансові умови та суму трансферу, офіційно не розголошуються. Проте, згідно з повідомленнями українських ЗМІ, перехід обійшовся румунському клубу в 350–400 тисяч умовних одиниць, адже йдеться про компенсацію за підготовку футболіста, адже сам трансфер оформлений у статусі вільного агента.

У сезоні 2024/25 Ісенко провів 32 матчі на клубному рівні, в яких пропустив 41 м'яч, а також відзначився однією результативною передачею. У 10 зустрічах йому вдалося відстояти ворота всуху. За даними Transfermarkt, ринкова вартість голкіпера становить 700 тисяч євро.

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