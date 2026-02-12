Сергій Разумовський

У Тоттенгемі були помітні проблеми у взаєморозумінні між футболістами та вже колишнім головним тренером Томасом Франком, стверджує The Athletic. За інформацією видання, напруга всередині команди виникала не лише через результати, а й через те, як гравці сприймали вимоги наставника, його підхід до гри та загальну манеру керівництва колективом.

Джерела, наближені до футболістів, зазначають: частині роздягальні не подобався надто обмежений, прагматичний стиль, який Франк намагався прищепити команді. На думку гравців, цей підхід більше пасував би клубам скромнішого рівня, де головна ставка робиться на дисципліну й гру другим номером.

Йшлося про компактний оборонний блок, акцент на довгі передачі та швидкі контратаки замість контролю м’яча й позиційного наступу. Один із футболістів навіть зізнався, що в такій системі почувався скуто і міг показувати лише невелику частину своїх можливостей — орієнтовно десять відсотків потенціалу.

Окремо гравці порівнювали атмосферу за Франка з періодом роботи попереднього тренера Постекоглу. За словами одного з футболістів, хоча Постекоглу і не вважали найсильнішим спеціалістом у суто тренерському сенсі, команда його поважала, захоплювалася його харизмою та прислухалася до сказаного.

Натомість у випадку з Франком, як стверджує джерело всередині клубу, футболісти досить швидко почали менш охоче виконувати настанови, а сам тренер не сприймався як фігура, що відповідає вимогам і стандартам великого клубу. Співрозмовник підсумував, що якщо за Постекоглу гравці були готові викладатися максимально, то за його наступника працювали менш інтенсивно й дозволяли собі ставитися до вимог м’якше, вважаючи, що це залишиться без наслідків.

Нагадаємо, напередодні Франка було звільнено з посади головного тренера Тоттенгема.