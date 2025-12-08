Сергій Разумовський

Нещодавно український інформаційний простір сколихнула новина про те, що Жирона розглядає Миколу Шапаренка як одну з основних цілей на зимове трансферне вікно. Повідомлялося, що каталонський клуб готує офіційну пропозицію Динамо щодо лідера півзахисту киян, а інтерес до футболіста проявляють також інші представники іспанської Ла Ліги.

За інформацією джерел «Футболу 24» у Каталонії, спортивний директор Жирони Кіке Карсель дійсно взимку зосередиться на підписанні центрального півзахисника. Каталонці шукають гравця з характеристиками, максимально наближеними до Алейша Гарсії.

Алейш був із головних ковалів сенсації Жирони у сезоні-2023/24, коли команда фінішувала третьою в Ла Лізі. Згодом той перейшов до Баєра за 18 мільйонів євро, але пряма заміна так і не з’явилася. Головний тренер Мічел Санчес неодноразово публічно підкреслював, що йому бракує гравця-конструктора, який запускає атаки з глибини й керує темпом гри. Через це Івана Мартіна довелося перевести в опорну зону, що є нетиповою роллю для нього і частково вибиває з балансу структуру півзахисту.

На цьому тлі інтерес до Шапаренка виглядає логічно: технічний, креативний центральний півзахисник із хорошим першим пасом і вмінням працювати між лініями відповідає запиту Жирони. У разі успішних перемовин із Динамо Микола став би вже п’ятим українцем в історії клубу – після Віктора Циганкова, Артема Довбика, Олександра Крапивцова та Владислава Ваната, що ще більше посилило б яскраву українську діаспору в Жироні.

У сезоні-2025/26 Шапаренко провів за Динамо 19 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач, залишаючись одним із ключових творців гри киян. Портал Transfermarkt оцінює його в 11 мільйонів євро, а чинний контракт півзахисника збірної України з Динамо розрахований до 31 серпня 2026 року. Це означає, що позиція київського клубу на переговорах не буде достатньо сильною, і для Жирони потенційний трансфер може виявитися не надто складним.