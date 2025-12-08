Жирона розглядає можливість офіційного звернення до Динамо щодо трансферу Миколи Шапаренка, надихнувшись успішними угодами з Віктором Циганковим та Владиславом Ванатом, інформує Динамоманія.

Ймовірно, що 27-річний півзахисник може змінити Київ на Каталонію вже у зимове трансферне вікно. Інтерес до гравця виявляють кілька клубів з Іспанії, проте вони не готові робити активних кроків раніше літа 2026 року.

Нинішнього сезону Шапаренко зіграв за Динамо 19 матчів, відзначився двома забитими м'ячами та шістьма результативними передачами. Діюча угода півзахисника розрахована до 30 вересня 2026 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 11 мільйонів євро.

