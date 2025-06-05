Джерело повідомило, на якому стадіоні Полісся зіграє в Лізі конференцій
Житомирський клуб зробив свій вибір
близько 6 годин тому
Фото: ФК Кошице
Польський журналіст Пьотр Шльонка поділився інформацією про те, де житомирське Полісся планує грати номінально домашні матчі у Лізі конференцій.
«Згідно з моїми інформаціями Полісся планує проводити свої матчі в єврокубках в Кошице. Раніше на цьому стадіоні проводили свої матчі Дніпро-1 та Кривбас», – написав Шльонка у своєму телеграм-каналі BuckarooBanza.
За підсумками сезону 2024/25 років Полісся набрало 48 очок та посіло четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.
У наступному євросезоні житомирський колектив, який тренуватиме Руслан Ротань, представить Україну у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
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