Джерело повідомило, на якому стадіоні Полісся зіграє в Лізі конференцій

Житомирський клуб зробив свій вибір

близько 6 годин тому

Фото: ФК Кошице
Фото: ФК Кошице
Павло Василенко

Павло Василенко

Польський журналіст Пьотр Шльонка поділився інформацією про те, де житомирське Полісся планує грати номінально домашні матчі у Лізі конференцій.

«Згідно з моїми інформаціями Полісся планує проводити свої матчі в єврокубках в Кошице. Раніше на цьому стадіоні проводили свої матчі Дніпро-1 та Кривбас», – написав Шльонка у своєму телеграм-каналі BuckarooBanza.

За підсумками сезону 2024/25 років Полісся набрало 48 очок та посіло четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

У наступному євросезоні житомирський колектив, який тренуватиме Руслан Ротань, представить Україну у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

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