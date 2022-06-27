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Джерело: Суарес перейшов до легендарного клубу з Південної Америки

Схоже, повернення до «Барселони» не станеться
Футбол Прімера
11:22
Джерело: Суарес перейшов до легендарного клубу з Південної Америки
Луїс Суарес / Фото - Chronicle

Нападник Луїс Суарес перейшов з «Атлетико» до «Рівер Плейта». Про це повідомляє ESPN.

На даний момент аргентинський гранд не оголосив офіційно про підписання. Уругваєць повинен приєднатися до клубу на правах вільного агента.

35-річний форвард провів за «Атлетіко» 83 матчі. У них йому вдалося відзначитися 34 голами і 6 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що «Барселона» пропонувала Суаресу повернутися.

Сергій Стаднюк
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Теги

Луїс Суарес Атлетіко Мадрид Рівер Плейт

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