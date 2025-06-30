Джокер збірної України знайшов порозуміння з Динамо
Вихованець біло-синіх вирушить в оренду
близько 1 години тому
Антон Царенко / Фото - Лехія Гданськ
Півзахисник Динамо та молодіжної збірної України Антон Царенко продовжить свої виступи в Екстраклясі, повідомляє Dziennik Bałtycki.
Лехія висловила бажання продовжити оренду вихованця Динамо ще на один сезон.
Раніше повідомлялося, що невизначеним залишається майбутнє іншого українця Максима Хланя, який завтра отримає статус вільного агента.
В сезоні 2024/25 Царенко відіграв за Лехію 30 матчів: 2 голи, 2 асисти.
Поділитись