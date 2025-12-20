Півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс прокоментував ситуацію навколо Мохамеда Салаха, який раніше публічно висловив невдоволення відсутністю ігрової практики та натякнув на напруження у стосунках з головним тренером Арне Слотом. За словами Джонса, єгипетський форавард згодом перепросив перед партнерами по команді.

Резонансні слова Салаха пролунали після матчу 15-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідс Юнайтед, який завершився нічиєю 3:3. У тій зустрічі нападник Ліверпуля провів увесь матч на лаві запасних.

Мо сам собі господар і може говорити все, що хоче. Він вибачився перед нами і сказав: якщо я когось зачепив або змусив вас відчути щось не те, прошу вибачення. Ось який він є. Мо був налаштований дуже позитивно. Він залишався тим самим Мо — з широкою усмішкою на обличчі, і всі навколо були такими ж. Думаю, це просто прояв його бажання завжди перемагати. Я розумію, що існують різні способи вирішувати проблеми. Але якщо футболіста влаштовує просто сидіти на лаві запасних і він не хоче грати та допомагати команді, тоді це вже значно серйозніша проблема, — наводить слова Джонса Sky Sports.

Ліверпуль сьогодні, 20 грудня, поміряється силами з Тоттенгемом у рамках 17 туру АПЛ, початок зустрічі о 19:30 за київським часом.