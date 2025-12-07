Павло Василенко

Мохамед Салах уперше за довгі роки поширив завісу мовчання й розповів те, що давно кипіло всередині. Після третього матчу поспіль на лаві запасних і повних 90 хвилин без виходу на поле проти Лідса (3:3), єгипетська суперзірка Ліверпуля вибухнув емоціями.

Салах, автор 250 голів у червоній футболці, приголомшив журналістів заявою, що фактично розриває стосунки з тренером Арне Слотом.

«Гадаю, усім уже очевидно, що хтось хоче покласти всю провину на мене. Я не раз говорив, що в нас чудові стосунки з менеджером, а тепер їх раптом не існує. Я не розумію чому», – почав Мохамед.

Але далі емоції вінгера Ліверпуля просто прорвалися.

«Відчуваю, ніби клуб кинув мене під автобус. Саме так – кинув. Я завжди підтримував цей клуб і завжди буду, так само й мої діти. Я люблю Ліверпуль, але ця ситуація – неприйнятна. Мені здається, що мене просто виштовхують під землю дедалі глибше. Я не проблема. Я зробив для цього клубу занадто багато, щоби щодня доводити щось знову й знову. Я заслужив місце в команді».

Минулого сезону Салах забив 29 голів у Англійській Прем’єр-лізі, а Ліверпуль одразу виграв чемпіонат у перший сезон Слота. Та нині складається враження, що колись безумовна зірка клубу опинилася на межі найбільшого конфлікту.