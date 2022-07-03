Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:25
Новачок. Художній фільм
18:15
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Грузія

Роналду бажає покинути МЮ через відсутність перспектив боротьби за титули

Опубліковано докладний розбір ситуації із зірковим португальцем
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
16:59
Роналду бажає покинути МЮ через відсутність перспектив боротьби за титули
Кріштіану Роналду / Фото - Getty Images

Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду хоче покинути клуб. Про це в своєму Instagram повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, португалець не задоволений нинішньою ситуацією в МЮ. Він бажає боротися за титули і не бачить відповідних перспектив у команди.

Роналду вважає, що для досягнення цілей «Юнайтед» потрібні трансфери висококласних гравців. Поки зірковий нападник їх не спостерігає. При цьому у нього немає проблем з новим головним тренером Еріком Тен Гаґом.

Португалець попросив у керівництва його продати в разі надходження пропозиції. При цьому боси «червоних дияволів» вважають його недоторканним і не мають наміру відпускати.

Агент зіркового гравця Жорже Мендеш вже провів переговори з «Баварією» та «Челсі», але поки без конкретних домовленостей. Зазначається, що ПСЖ немає в числі претендентів.

Раніше екс-гравець збірної Італії заявив, що несподіваний італійський клуб оголосить про трансфер Роналду.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду Баварія Челсі ПСЖ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати
Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати
Футбол Футбол в Європі
14:01
Екс-гравець збірної Італії: «У мене є підтвердження, що «Рома» оголосить про трансфер Роналду»
Екс-гравець збірної Італії: «У мене є підтвердження, що «Рома» оголосить про трансфер Роналду»
Футбол Серія А
30 червня 21:05
Чорнобаївка якась! «Баварія» втретє відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовськи
Чорнобаївка якась! «Баварія» втретє відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовськи
Футбол Бундесліга
30 червня 13:50
«Барселона» повідомила Левандовському, що зробила «Баварії» нову пропозицію – він пообіцяв чекати
«Барселона» повідомила Левандовському, що зробила «Баварії» нову пропозицію – він пообіцяв чекати
Футбол Прімера
29 червня 12:23
«Молюся за мир». Хлопчик продав футболку Роналду для допомоги Україні – Кріштіану відреагував
«Молюся за мир». Хлопчик продав футболку Роналду для допомоги Україні – Кріштіану відреагував
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
28 червня 11:22
Відомо про номер, під яким буде грати Мане в «Баварії»
Відомо про номер, під яким буде грати Мане в «Баварії»
Футбол Бундесліга
27 червня 08:03

Новини: Футбол

«Металіст» ризикує втратити ключового за відсутності легіонерів гравця
«Металіст» ризикує втратити ключового за відсутності легіонерів гравця
Українська Прем'єр-ліга
18:28
Лунін має намір стати основним голкіпером «Реалу», через що не покинув клуб
Лунін має намір стати основним голкіпером «Реалу», через що не покинув клуб
Прімера
17:56
Дві групи і 22 тури. Озвучений незвичний формат Першої ліги в наступному сезоні
Дві групи і 22 тури. Озвучений незвичний формат Першої ліги в наступному сезоні
Перша ліга
17:25
Роналду бажає покинути МЮ через відсутність перспектив боротьби за титули
Роналду бажає покинути МЮ через відсутність перспектив боротьби за титули
Англійська Прем'єр-ліга
16:59
Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»
Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»
Українська Прем'єр-ліга
16:32
Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»
Президент «Вереса»: «Сьогодні ринок зарплат в УПЛ вище, ніж у нас»
Українська Прем'єр-ліга
14:41
Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати
Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати
Футбол в Європі
14:01
Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб
Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб
Серія А
13:35
Модріч: «Я сумую за Рамосом»
Модріч: «Я сумую за Рамосом»
Прімера
13:16
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
5
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини