Роналду бажає покинути МЮ через відсутність перспектив боротьби за титули

Опубліковано докладний розбір ситуації із зірковим португальцем

Кріштіану Роналду / Фото - Getty Images

Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду хоче покинути клуб. Про це в своєму Instagram повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, португалець не задоволений нинішньою ситуацією в МЮ. Він бажає боротися за титули і не бачить відповідних перспектив у команди.

Роналду вважає, що для досягнення цілей «Юнайтед» потрібні трансфери висококласних гравців. Поки зірковий нападник їх не спостерігає. При цьому у нього немає проблем з новим головним тренером Еріком Тен Гаґом.

Португалець попросив у керівництва його продати в разі надходження пропозиції. При цьому боси «червоних дияволів» вважають його недоторканним і не мають наміру відпускати.

Агент зіркового гравця Жорже Мендеш вже провів переговори з «Баварією» та «Челсі», але поки без конкретних домовленостей. Зазначається, що ПСЖ немає в числі претендентів.

Раніше екс-гравець збірної Італії заявив, що несподіваний італійський клуб оголосить про трансфер Роналду.