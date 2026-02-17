У матчі 24-го туру Ла Ліги між Жироною та Барселоною стався спірний епізод, про який розповів 20-річний атакувальний півзахисник Жирони Клаудіо Ечеверрі.

Так, я наступив на Кунде… але я біг на повній швидкості, і це була просто випадковість. Так, якби суддя зафіксував порушення, я б зрозумів це, але, на щастя, вони дозволили нам здобути перемогу, — наводить слова півзахисника офіційний акаунт Жирони у соцмережах.

Цей момент під час другого голу Жирони став ключовим у грі. Момент з Ечеверрі та Кунде залишився поза увагою арбітра і не вплинув на результат зустрічі.

Після того як Барселона вийшла вперед на 59-й хвилині завдяки голу захисника Пау Кубарсі, Жирона швидко відігралася вже через дві хвилини. На 86-й хвилині Фран Бельтран забив переможний м’яч, встановивши підсумковий рахунок 2:1.