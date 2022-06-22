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Едін Джеко знайшов варіант продовження кар'єри в Іспанії
У «Інтері» не розраховують на боснійця
22 червня 22:41
Боснійська нападник «Інтера» Едін Джеко продовжить кар'єру в «Валенсії», повідомляє в Twitter журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, в «Інтері» не розраховують на Джеко, адже клуб очікує повернення Ромел Лукака з «Челсі».
Відомо, що трансферний запит по Джеко зробив особисто головний тренер «Валенсії» Дженнаро Гаттузо.
Джеко в минулому сезоні за «Інтер» забив 13 м'ячів і зробив 5 ассістів в 36 матчах.
Раніше стало відомо, що Лукаку повернеться в «Інтер» на правах оренди.
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