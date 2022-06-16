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Ромелу Лукаку в найближчі тижні перейде в «Інтер»

Бельгієць навіть погодився на зниження зарплати
Футбол Серія А
20:21
Ромелу Лукаку в найближчі тижні перейде в «Інтер»

Бельгійський форвард «Челсі» Ромелу Лукака на правах оренди повернеться в «Інтер». Про це в Twitter повідомив журналіст Ніколо Скіра.

На поточний момент відомо, що «Інтер» хоче закрити операцію в найближчі два тижні.

Лукаку заради переходу в «Інтер» погодився зменшити зарплату з 12 до 8 млн євро.

«Челсі» минулого літа викупив Лукаку у «Інтера» за 101 мільйон фунтів стерлінгів. У минулому сезоні бельгієць в 44 матчах забив 15 м'ячів і зробив 2 асиста.

Відзначимо, що в «Челсі» не хочуть зберегти Лукаку через велику зарплати.

Карен Агабекян
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Ромел Лукака Челсі Інтер

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