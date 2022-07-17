Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»

Лассіна Траоре / Фото - ФК Шахтар

Нападник «Шахтаря» Лассіна Траоре поділився думками після свого повернення до розташування команди.

Зі всіма тепло привітався. Щасливий бачити й футболістів, й тренерів, й керівництво. Тільки позитивні емоції.

Тренуюсь поки без м’яча. Невдовзі наберу форму. Я повністю відновився. Можу бігати та бити по м’ячу. Не відчуваю жодних проблем.

Познайомився з Ігорем Йовичевичем, але знав про нього й раніше. Ми дуже гарно поспілкувалися. Він чудово знає англійську, проблем з комунікацією не виникне.