Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:15
live
Всевітні ігри 2022. День 10. Тайський бокс Муей Тай. Пряма трансляція
18:40
Всесвітні ігри 2022. День 9. Літаючий диск

Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»

Траоре зізнався, що хвилюється за постраждалий від війни народ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:27
Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»
Лассіна Траоре / Фото - ФК Шахтар

Нападник «Шахтаря» Лассіна Траоре поділився думками після свого повернення до розташування команди.

Щиро радію, що повернувся в «Шахтар». Було дуже приємно побачити всіх знову. Мені болить за те, що відбувається в Україні. Дуже сильно хвилююсь за усіх українців. Я разом з вами. Сподіваюся, скоро все налагодиться.

Зі всіма тепло привітався. Щасливий бачити й футболістів, й тренерів, й керівництво. Тільки позитивні емоції.

Тренуюсь поки без м’яча. Невдовзі наберу форму. Я повністю відновився. Можу бігати та бити по м’ячу. Не відчуваю жодних проблем.

Познайомився з Ігорем Йовичевичем, але знав про нього й раніше. Ми дуже гарно поспілкувалися. Він чудово знає англійську, проблем з комунікацією не виникне.

Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» має намір орендувати Траоре.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Лассина Траоре Шахтар Донецьк війна Ігор Йовічевіч

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Мудрик: «Неприємно говорити мовою, якої дають накази вбивати наших людей»
Мудрик: «Неприємно говорити мовою, якої дають накази вбивати наших людей»
Футбол Збірна України
19:48
Міжнародних союз сучасного п’ятиборства відсторонив росіян та білорусів від участі у міжнародних змаганнях
Міжнародних союз сучасного п’ятиборства відсторонив росіян та білорусів від участі у міжнародних змаганнях
Сучасне п'ятиборство
18:47
Бех-Романчук: «Ти постійно перебуваєш в напрузі – багато знайомих у військах та ТРО, в Україні сім’я, батько чоловіка обороняє Донецьку область»
Бех-Романчук: «Ти постійно перебуваєш в напрузі – багато знайомих у військах та ТРО, в Україні сім’я, батько чоловіка обороняє Донецьку область»
Легка атлетика
15:37
Йовічевич: «Я рік був кандидатом на пост головного тренера «Динамо»
Йовічевич: «Я рік був кандидатом на пост головного тренера «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:33
Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»
Капітан збірної України на XSPORT. 17 липня Олег Плотницький стане учасником програми «Разом до перемоги!»
Волейбол
08:54
«Шахтар» найближчим часом оформить повернення Ракицького
«Шахтар» найближчим часом оформить повернення Ракицького
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16 липня 16:20

Новини: Футбол

Мудрик: «Неприємно говорити мовою, якої дають накази вбивати наших людей»
Мудрик: «Неприємно говорити мовою, якої дають накази вбивати наших людей»
Збірна України
19:48
«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій
«Зоря» може зустрітися з відомим клубом у кваліфікації Ліги конференцій
Ліга конференцій UEFA
19:23
Український захисник елегантним штрафним засмутив «Хетафе»
Український захисник елегантним штрафним засмутив «Хетафе»
Українські легіонери
18:54
Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Супряга, Вербич і Кендзьора – в заявці «Динамо» на «Фенербахче»
Ліга чемпіонов UEFA
18:21
Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ
Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ
Англійська Прем'єр-ліга
17:54
Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»
Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»
Українська Прем'єр-ліга
17:27
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Українська Прем'єр-ліга
16:54
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
Українська Прем'єр-ліга
16:27
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
Англійська Прем'єр-ліга
15:58
Всі новини

Популярні новини

У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
16
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини