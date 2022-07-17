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Єдиний легіонер «Шахтаря»: «Мені болить те, що відбувається в Україні»
Траоре зізнався, що хвилюється за постраждалий від війни народ
Лассіна Траоре / Фото - ФК Шахтар
Нападник «Шахтаря» Лассіна Траоре поділився думками після свого повернення до розташування команди.
Щиро радію, що повернувся в «Шахтар». Було дуже приємно побачити всіх знову. Мені болить за те, що відбувається в Україні. Дуже сильно хвилююсь за усіх українців. Я разом з вами. Сподіваюся, скоро все налагодиться.
Зі всіма тепло привітався. Щасливий бачити й футболістів, й тренерів, й керівництво. Тільки позитивні емоції.
Тренуюсь поки без м’яча. Невдовзі наберу форму. Я повністю відновився. Можу бігати та бити по м’ячу. Не відчуваю жодних проблем.
Познайомився з Ігорем Йовичевичем, але знав про нього й раніше. Ми дуже гарно поспілкувалися. Він чудово знає англійську, проблем з комунікацією не виникне.
Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» має намір орендувати Траоре.
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