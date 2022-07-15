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Суперник «Динамо» має намір орендувати у «Шахтаря» Траоре

Клуби ведуть переговори
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:20
Суперник «Динамо» має намір орендувати у «Шахтаря» Траоре

Нападник « Шахтаря » Лассіна Траоре може перейти в « Фенербахче », повідомляє Takvim.

За інформацією джерела, між клубами вже відбувся перший етап переговорів. « Фенербахче » хоче орендувати 21-річного Траоре на рік з правом викупу.

Траоре перейшов в « Шахтар » рік тому за 10 мільйонів євро з « Аякса », але отримав важку травму у вересні і більше не грав.

Раніше повідомлялося, що Траоре – єдиний легіонер, Який поїде з « Шахтарем » на збір.

Петро Приходько
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Теги

Лассина Траоре Шахтар Донецьк Фенербахче (футбол)

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