Суперник «Динамо» має намір орендувати у «Шахтаря» Траоре

Клуби ведуть переговори

Нападник « Шахтаря » Лассіна Траоре може перейти в « Фенербахче », повідомляє Takvim.

За інформацією джерела, між клубами вже відбувся перший етап переговорів. « Фенербахче » хоче орендувати 21-річного Траоре на рік з правом викупу.

Траоре перейшов в « Шахтар » рік тому за 10 мільйонів євро з « Аякса », але отримав важку травму у вересні і більше не грав.

Раніше повідомлялося, що Траоре – єдиний легіонер, Який поїде з « Шахтарем » на збір.