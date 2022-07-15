Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»
Суперник «Динамо» має намір орендувати у «Шахтаря» Траоре
Клуби ведуть переговори
Нападник « Шахтаря » Лассіна Траоре може перейти в « Фенербахче », повідомляє Takvim.
За інформацією джерела, між клубами вже відбувся перший етап переговорів. « Фенербахче » хоче орендувати 21-річного Траоре на рік з правом викупу.
Траоре перейшов в « Шахтар » рік тому за 10 мільйонів євро з « Аякса », але отримав важку травму у вересні і більше не грав.
Раніше повідомлялося, що Траоре – єдиний легіонер, Який поїде з « Шахтарем » на збір.