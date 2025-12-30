Ефект Кейна. Баварія – найрезультативніша команда 2025 року серед топ-5 ліг
Мюнхенська машина забила 107 м'ячів у чемпіонаті
Мюнхенська Баварія відзначилася гучним статистичним досягненням за підсумками 2025 календарного року в Бундеслізі. Команда продемонструвала виняткову результативність у матчах чемпіонату Німеччини та вкотре підтвердила статус одного з найпотужніших атакувальних колективів Європи.
За даними Opta, протягом 2025 року Баварія забила 107 голів у Бундеслізі. Цей показник став найкращим серед усіх клубів п’яти провідних європейських ліг – ними традиційно вважаються англійська, іспанська, італійська, німецька та французька. Тобто жодна команда з топчемпіонатів Європи не змогла перевершити мюнхенців за кількістю м’ячів у національній першості в межах календарного року.
Цікаво, що в історії самої Бундесліги позначку в 107 голів у календарному році раніше перевищувала лише… Сама Баварія. Єдиний випадок, коли мюнхенський клуб показав ще більш вражаючу результативність, датується 2021 роком: тоді мюнхенці забили 116 м’ячів у чемпіонаті Німеччини протягом одного календарного року.
Баварія набрала 41 очко в турнірній таблиці Бундесліги у цьому сезоні. Цей показник дозволяє мюнхенцям лідирувати з відривом у дев'ять балів від дортмундської Боруссії.
