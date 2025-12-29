Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив у своєму Twitter, що послуги 30-річного німецького півзахисника Ліона Горецки офіційно було запропоновано кільком провідним клубам Європи через посередників. У списку потенційних покупців особливо виділяються два гранди: мадридський Реал та неаполітанський Наполі.

Для Реала Горецка може стати досвідченим посиленням центральної лінії на тлі щільного ігрового графіка, тоді як Наполі під керівництвом Антоніо Конте шукає потужних та зрілих футболістів із чемпіонським менталітетом для зміцнення лідерських позицій у Серії А.

Діючий контракт Горецки з Баварією розрахований до літа 2026 року, що відкриває можливість зацікавленим клубам вести офіційні переговори вже з січня 2026 року. Поточний сезон для Горецки складається непросто: у Бундеслізі він провів 14 матчів, переважно з лави запасних, і не відзначився результативними діями.

