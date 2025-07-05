Бразильський футболіст донецького Шахтаря Егіналду поділився враженнями від першого контрольного матчу у літнє міжсезоння проти хорватської Гориці, який завершився перемогою «гірників» із рахунком 1:0. Саме він став автором єдиного м'яча у цій зустрічі.

«Варто відзначити довіру тренера, який щойно прийшов. Він впровадив свою гру. Я радий, що забив гол. Ми прагнемо більшого: здобувати нові перемоги, добре стартувати в чемпіонаті України та Лізі Європи

Це була індивідуальна гра Педріньо, це його сильна сторона, хороший навіс. Ми багато тренуємо це щодня. Я прошу його робити навіс, коли я у штрафному. Я був щасливий принести цю перемогу.

Тренувальна робота виконується добре. Відпрацьовані комбінації, треба ще вдосконалювати передачі, вихід на ударну позицію. У цьому матчі мало били по воротах, але це прийде з часом. Тренер щойно прибув, ми засвоюємо його стиль гри. Ми вже згуртовані, всі зіграні, це принесе більше перемог Шахтарю», - сказав Егіналду для пресслужби Шахтаря.