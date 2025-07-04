Шахтар під керівництвом Турана зіграв перший спаринг на зборах
Дебют вийшов результативним
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Шахтар провів свій перший контрольний матч в рамках навчально-тренувальних зборів в Словенії.
Донеччани після твотижневої роботи на тренуваннях вийшов на спаринг проти Гориці, що став дебютним для Арди Турана на чолі помаранчево-чорних.
Єдиного голу в матчі у виконанні Егіналду виявилось достатньо, аби поліпшити собі настрій перед стартом у кваліфікації Ліги Європи.
Товариський матч
Шахтар – Гориця 1:0
Гол: Егіналду, 51
Нагадаємо, у Словенії Шахтар готується до перших матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Ільвесом. Домашня єврокубкова гра відбудеться 10 липня.