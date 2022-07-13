Екс-бомбардир «Десни»: «Супряга не занапастив кар'єру в Серії А»

Владислав Супряга / Фото - Getty Images

Нападник «Риги» Олександр Філіппов оцінив період кар'єри форварда «Динамо» Владислава Супряги в оренді «Сампдорії».

Звісно ж, інший чемпіонат, інші вимоги. «Сампдорія» не мала часу на розгойдування, щоб ставити молодого хлопця, який не знає вимог, мови, одразу до складу. Тож було складно.

Нічого страшного, тільки роботою на тренуваннях можна пробитися, тільки віддаючи себе повністю на сто відсотків – і обов'язково прийдуть голи. Після одного-двох голів форвард обов'язково скине з себе тягар відповідальності, знову повірить у себе і все піде накатаною. Просто головне — вірити та відчувати довіру тренера. Супряга – молодий хлопець, все ще попереду, тому не варто зациклюватися.