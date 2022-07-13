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Екс-бомбардир «Десни»: «Супряга не занапастив кар'єру в Серії А»

Раніше форвард «Динамо» вперше з вересня 2020 року забив на клубному рівні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:27
Екс-бомбардир «Десни»: «Супряга не занапастив кар'єру в Серії А»
Владислав Супряга / Фото - Getty Images

Нападник «Риги» Олександр Філіппов оцінив період кар'єри форварда «Динамо» Владислава Супряги в оренді «Сампдорії».

Якщо людина півроку не грала в чемпіонаті Італії, то це вона не занапастила кар'єру, повірте мені. У «Динамо» теж не грав, згоден, але для кожного футболіста, зокрема нападника, головне — довіра. Якщо людина відчуватиме довіру, все буде зовсім інакше.

Звісно ж, інший чемпіонат, інші вимоги. «Сампдорія» не мала часу на розгойдування, щоб ставити молодого хлопця, який не знає вимог, мови, одразу до складу. Тож було складно.

Нічого страшного, тільки роботою на тренуваннях можна пробитися, тільки віддаючи себе повністю на сто відсотків – і обов'язково прийдуть голи. Після одного-двох голів форвард обов'язково скине з себе тягар відповідальності, знову повірить у себе і все піде накатаною. Просто головне — вірити та відчувати довіру тренера. Супряга – молодий хлопець, все ще попереду, тому не варто зациклюватися.

Нагадаємо, Супряга забив на клубному рівні вперше з вересня 2020 року.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Теги

Владислав Супряга Сампдорія Олександр Філіппов Динамо Київ

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