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Екс-форвард «Динамо» Максим Шацьких отримав роботу головного тренера

Спеціаліст повернувся в Узбекистан
Футбол У світі
14:35
Екс-форвард «Динамо» Максим Шацьких отримав роботу головного тренера

Колишній форвард « Динамо » Максим Шацьких став новим головним тренером « Пахтакора », повідомляє прес-служба клубу з Узбекистану.

Контракт фахівця з клубом розраховане на 3 роки.

Шацьких вже працював в « Пахтакоре » на посади спортивного директора. Останнім клубом узбека був російський « Ротор », який він покинув в березні 2021-го року.

раніше Шацьких назвав російських зомбованими людьми.

Петро Приходько
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Максим Шацьких

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