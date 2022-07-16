Шацьких – про Тимощука: «Виступав за збірну – стрічки, пов’язки, малював прапори, а зараз патріотизм кудись подівся»
Екс-форвард «Динамо» Максим Шацьких отримав роботу головного тренера
Спеціаліст повернувся в Узбекистан
Колишній форвард « Динамо » Максим Шацьких став новим головним тренером « Пахтакора », повідомляє прес-служба клубу з Узбекистану.
Контракт фахівця з клубом розраховане на 3 роки.
Шацьких вже працював в « Пахтакоре » на посади спортивного директора. Останнім клубом узбека був російський « Ротор », який він покинув в березні 2021-го року.
раніше Шацьких назвав російських зомбованими людьми.
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