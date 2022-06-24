Екс-гравець львівських «Карпат»: «Не розумію, навіщо залишати росію, я тут щасливий»

Півзахисник московського ЦСКА Хорхе Карраскаль заявив, що не планує залишати росію.

Клуб піклується про нас, про нашу безпеку. Нам дали зрозуміти, що якщо трапиться що - або незвичайне, нас не покинуть і навіть допоможуть з від'їздом в безпечне місце. Керівництво заспокоїло гравців, оточивши їх турботою і теплом, тому нема про що переживати. У Москві спокійна і стабільне життя, проблем немає. Я люблю футбол і тут у мене є можливість займатися улюбленою справою. Навіщо куди - небудь їхати або ховатися? Я не розумію. Я тут дуже щасливий ».