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Екс-гравець львівських «Карпат»: «Не розумію, навіщо залишати росію, я тут щасливий»
Карраскаль зараз виступає за ЦСКА
13:07
Півзахисник московського ЦСКА Хорхе Карраскаль заявив, що не планує залишати росію.
«Я не буду вдаватися до можливості розірвати угоду завдяки правилам ФІФА. У мене довгостроковий контракт з ЦСКА. Я дуже радий грати в цій команді, щасливий і всім задоволений. Зараз моє життя пов'язане з цим клубом. Я не збираюся нічого змінювати і не збираюся нікуди йти
Клуб піклується про нас, про нашу безпеку. Нам дали зрозуміти, що якщо трапиться що - або незвичайне, нас не покинуть і навіть допоможуть з від'їздом в безпечне місце. Керівництво заспокоїло гравців, оточивши їх турботою і теплом, тому нема про що переживати. У Москві спокійна і стабільне життя, проблем немає. Я люблю футбол і тут у мене є можливість займатися улюбленою справою. Навіщо куди - небудь їхати або ховатися? Я не розумію. Я тут дуже щасливий ».
Карраскаль виступав в «Карпатах» з 2017 по 2019 роки.
Раніше гравця збірної Польщі виключили з національної команди за небажання залишати «Спартак».
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