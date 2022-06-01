Екс-гравець «Шахтаря»: «Мій батько на передовій. Сказав, що буде захищати онуків»

Екс-гравець «Шахтаря» Андрій Тотовицький розповів, що думає про війну.

Якщо потрібно буде піти, я піду і нікуди не ховаюся. Зараз я зі своєю сім'єю. У мене двоє дітей, їх потрібно берегти. Перемога буде, на мій погляд, дуже скоро. Хотів би побажати, щоб все себе берегли. Хочеться дочекатися, щоб у нас було мирне небо з жовто-синім прапором »