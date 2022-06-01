Саїдова: «Ми пропустили 14 тренувальних днів з початку війни»
Екс-гравець «Шахтаря»: «Мій батько на передовій. Сказав, що буде захищати онуків»
Тотовицький поділився своєю думкою про війну
Екс-гравець «Шахтаря» Андрій Тотовицький розповів, що думає про війну.
«Не думали, що таке може бути в 21 столітті, коли бомблять, що це буде так довго. Я думав, ми їх відразу переможемо. Без футболу важко. Це твоя професія, але все вже входять в ситуацію, розуміючи, що зараз футбол на другому плані. Батько на передовій. Перший тиждень я плакав - було важко. Він сказав, що слід захищати своїх онуків.
Якщо потрібно буде піти, я піду і нікуди не ховаюся. Зараз я зі своєю сім'єю. У мене двоє дітей, їх потрібно берегти. Перемога буде, на мій погляд, дуже скоро. Хотів би побажати, щоб все себе берегли. Хочеться дочекатися, щоб у нас було мирне небо з жовто-синім прапором »
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