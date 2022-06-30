«Манчестер Юнайтед» вважає Роналду недоторканним
Екс-гравець збірної Італії: «У мене є підтвердження, що «Рома» оголосить про трансфер Роналду»
Подивимося, чи це правда
Колишній гравець збірної Італії Анджело ді Лівіо повідомив, що незабаром Кріштіану Роналду перейде в «Рому». його цитує Football Italia.
«У мене є підтвердження з декількох джерел, що« Рома »намагає підписати Кріштіану Роналду, і 7 липня вони можуть оголосити про його переході. Ця новина поширилася в футбольному світі. Про це говорять багато колишніх гравців. Крім того, я спілкувався з одним, що працює на телебаченні. Він чув про переговори по Роналду від дуже важливого людини в «Ромі» за обідом кілька днів тому ».
Раніше була інформація, що Роналду перейде в «Челсі».