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Екс-гравець збірної Італії: «У мене є підтвердження, що «Рома» оголосить про трансфер Роналду»

Подивимося, чи це правда
Футбол Серія А
21:05
Екс-гравець збірної Італії: «У мене є підтвердження, що «Рома» оголосить про трансфер Роналду»

Колишній гравець збірної Італії Анджело ді Лівіо повідомив, що незабаром Кріштіану Роналду перейде в «Рому». його цитує Football Italia.

«У мене є підтвердження з декількох джерел, що« Рома »намагає підписати Кріштіану Роналду, і 7 липня вони можуть оголосити про його переході. Ця новина поширилася в футбольному світі. Про це говорять багато колишніх гравців. Крім того, я спілкувався з одним, що працює на телебаченні. Він чув про переговори по Роналду від дуже важливого людини в «Ромі» за обідом кілька днів тому ».

Раніше була інформація, що Роналду перейде в «Челсі».

Петро Приходько
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Теги

Кріштіану Роналду Рома (Рим) Манчестер Юнайтед

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