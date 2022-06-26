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Кріштіану Роналду може перейти в «Челсі»

Агент португальця провів зустріч з президентом клубу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09:50
Кріштіану Роналду може перейти в «Челсі»

Нападаючий «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може перейти в «Челсі», повідомляє Football.London.

Агент зоряного футболіста Жорже Мендеш провів переговори з новим власником лондонського клубу Тоддом Боулі в Португалії, на яких обговорювалося майбутнє Кріштіану.

Раніше з'являлася інформація про те, що Роналду може перейти в «Баварію», проте в мюнхенському клубі її спростували.

Рене Тер Велде
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Теги

Кріштіану Роналду Челсі Манчестер Юнайтед

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