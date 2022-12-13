Екс-гравець збірної Марокко: «Франція для нас – братська країна»

Колишній півзахисник збірної Марокко Мустафа Хаджі висловився про значення Франції в історії Марокко. Його цитує Marca.

Франція в наших серцях і в крові. Франція – наш брат-близнюк. Ми завжди були братніми країнами.

Я буду вболівати за Марокко, але історія повинна залишатися. Футбол не повинен виходити за рамки