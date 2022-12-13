Головний тренер збірної Марокко: «Персонального плану проти Мбаппе у нас не буде»
Екс-гравець збірної Марокко: «Франція для нас – братська країна»
Уже завтра ці команди битимуться за фінал чемпіонату світу
13 грудня 13:28
Колишній півзахисник збірної Марокко Мустафа Хаджі висловився про значення Франції в історії Марокко. Його цитує Marca.
Футбол повинен бути святом. Перш за все, Франція для мене – братська країна. Так було завжди. З тих пір як я народився, багато чув про цю країну.
Франція в наших серцях і в крові. Франція – наш брат-близнюк. Ми завжди були братніми країнами.
Я буду вболівати за Марокко, але історія повинна залишатися. Футбол не повинен виходити за рамки
Матч Франція – Марокко в півфіналі ЧС-2022 відбудеться 14 грудня, початок – о 21:00.
Сьогодні відбудеться перший півфінал ЧС-2022 – Аргентина прийме Хорватію.
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