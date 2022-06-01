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Екс-гравець збірної Шотландії: «Сподіваюся, ми не дозволимо Миколенку пробивати по воротах»

Макфадден відзначає прогрес латераля «Евертона»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
16:56
Екс-гравець збірної Шотландії: «Сподіваюся, ми не дозволимо Миколенку пробивати по воротах»

Колишній гравець збірної Шотландії і «Евертона» Джеймс Макфадден висловився про прогрес українського захисника Віталія Миколенка. його цитує прес-служба «ірисок».

«Коли Міколенко тільки перейшов в« Евертон », то був невпевнений, але Френку Лемпарду вдалося змусити його грати. В останніх матчах він виглядав блискуче. Він молодий гравець, який ще буде розвиватися. Він відмінно грав, Шотландії доведеться подбати про нього, тому що це важлива гра.

В Україні зараз відбуваються звірства, яких ворогові не побажаєш. Я просто радий, що українські гравці відчувають, що можуть грати. Якщо вони відчувають себе добре і готові грати, я радий, що гра триває. Це буде досвід, якого я ніколи не отримував - грати проти команди, у якій так багато відбувається вдома.

Це буде дивний день, але Віталій Міколенко був відмінним. За останні кілька тижнів він прекрасно виступав за «Евертон». Ми повинні переконатися, що не дозволимо йому пробивати по воротах. Сподіваюся, він не завдасть жодного удару з краю штрафний, як це було в матчі з «Лестером».

Матч Шотландія - Україна відбудеться сьогодні. Початок - о 21:45 за київським часом.

Петро Приходько
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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