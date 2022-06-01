Справжній футбольний день. Сьогодні зіграють одразу три збірні України

«Синьо-жовті» різного віку борються за місця на чемпіонатах Європи та світу

Фото - УАФ

Відразу три збірні України різного віку проведуть свої матчі сьогодні, 1 червня. Всі вони відбудуться у рамках відборів на міжнародні форуми.

В еліт-раунді кваліфікації на Євро-2022 стартує команда U-19. підопічні Володимира Єзерського битимуться з Норвегією. Початок – о 17:00. Ігри квартету проходять в Нідерландах.

Матч збірної U-21 в рамках відбору на Євро-2023 почнеться о 20:00 за Києвом. підопічним Руслана Ротаня доведеться зіграти на виїзді з Фарерськими островами.

Головна ж команда країни зустріч з Шотландією почне о 21:45 – також у гостях. Суперники поборються за фінал плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022.

Нагадаємо, напередодні матчу повністю відновився після травми захисник Денис Попов. Підопічним Стіва Кларка не допоможуть латералі Кіран Тірні і Нейтан Паттерсон, а також хавбек Райан Джек.