Екс-гравець збірної Шотландії: «Україна повністю перебігала нас»

Колишній гравець збірної Шотландії Аллі Маккойст висловився про поразку своєї команди від України (1: 3) у відборі на ЧС-2022. його цитує The Scottish Sun.

У нас був невеликий період, близько 20 хвилин у другому таймі, коли, як і слід було очікувати, ми тиснули.

Макгінн не забив головою, коли він повинен був це робити, і у нас було ще кілька невеликих шансів.

Але їхні шанси були краще. Крейг Гордон зробив кілька сейвів. Думаю, що їх воротар зіграв посередньо ».