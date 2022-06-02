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Екс-гравець збірної Шотландії: «Україна повністю перебігала нас»

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18:15
Екс-гравець збірної Шотландії: «Україна повністю перебігала нас»

Колишній гравець збірної Шотландії Аллі Маккойст висловився про поразку своєї команди від України (1: 3) у відборі на ЧС-2022. його цитує The Scottish Sun.

«Вони повністю перебігали нас на нашому полі. Причина, чому вони це зробили так добре, полягала в їх вінгерах. Ярмоленко направо і Циганков наліво. Вони почали грати високо, а потім опустилися. Гіки і Робертсон не знали, йти з ними або не йти.

У нас був невеликий період, близько 20 хвилин у другому таймі, коли, як і слід було очікувати, ми тиснули.

Макгінн не забив головою, коли він повинен був це робити, і у нас було ще кілька невеликих шансів.

Але їхні шанси були краще. Крейг Гордон зробив кілька сейвів. Думаю, що їх воротар зіграв посередньо ».

У раство дико горіло після перемоги збірної України. Подивіться на це.

Петро Приходько
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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