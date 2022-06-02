«Шотландці - терпили, їм було незручно виграти у інвалідів». У русні жорстко палало після перемоги збірної України
На бл*дюшному пропутінському недокАналі «матч тв» зібралися «ікзперди» для того, щоб обговорити перемогу збірної України над Шотландією (3: 1). У студії були д*вбйоб антон анісімов і ще один рашист андрей сідорчук. Ось кілька висловлювання від цих х*єсосів. Обговорення ці недожурналісти назвали «Україна головного мозку».
«Ніяких привітань збірної України з мого боку не буде. Для мене нейтральна позиція остаточно закінчилася після того, як збірну Росії відсторонили від розіграшу чемпіонату світу на підставі ось цих політичних міркувань.
З цього моменту я не хочу бачити збірну України на чемпіонаті світу. Вона цього не заслуговує. Це неспортивно і неправильно.
Виступала чи добре в роки великої вітчизняної війни дивізія СС «Мертва голова»? Напевно, так. Але чи варто було радіти їх успіхам? Ні. Для мене збірна України з футболу - така ж дивізія СС «Мертва голова». Я бажаю, щоб вона згоріла в пеклі з усіма, хто її підтримує ».
«Моя думка, чому Матч ТВ не показував матч Шотландія - Україна. Там грає людина - абсолютно вже божевільний Зінченко, у якого лицемірство зі сльозами зашкалює остаточно. Кілька місяців тому він виступив в сториз з грубими образами Путіна. Але тут же злякався і через кілька хвилин видалив. Це показує, що він боягуз. І ви хочете, щоб я дивився цей матч? Не треба це показувати ».
«Шотландці - терпили. У такій ситуації - це як грати з інвалідами або дітьми. Виграти незручно. Я, до речі, не сперечаюся, що Шотландія - це ще так собі збірна. Україна виграла справедливо. Якби ще в такій ситуації програла, то це взагалі сміх був би. Ми взагалі сьогодні вранці розмовляли, що Україна таким шляхом може і до чвертьфіналу чемпіонату світу дійти ».
«Останні місяці Зінченко пропагує якісь політичні гасла у себе в соціальних мережах. На жаль для нього виявилося, що багато його висловлювання навіть на Україні визнали фейк. Я маю на увазі, що Зінченко часто говорив, що російські солдати гвалтують жінок, а це ж повне брехня ».
«Поляки плакали так само, як українці ваші. Нили буквально. Чому після цього я не повинен їх мерзенними тваринами називати. Так сто разів ще повторю.
Я збірну Росії півроку вже не бачив завдяки вашим полякам. І після це ви хочете, щоб я про футбол говорив? Так ви не охренелі? ».
Нам дуже приємно бачити, як у расні бомбить))) Уявіть, що буде, коли ми вийдемо на ЧС-2022?))))
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