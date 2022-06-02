На бл*дюшному пропутінському недокАналі «матч тв» зібралися «ікзперди» для того, щоб обговорити перемогу збірної України над Шотландією (3: 1). У студії були д*вбйоб антон анісімов і ще один рашист андрей сідорчук. Ось кілька висловлювання від цих х*єсосів. Обговорення ці недожурналісти назвали «Україна головного мозку».

З цього моменту я не хочу бачити збірну України на чемпіонаті світу. Вона цього не заслуговує. Це неспортивно і неправильно.

Виступала чи добре в роки великої вітчизняної війни дивізія СС «Мертва голова»? Напевно, так. Але чи варто було радіти їх успіхам? Ні. Для мене збірна України з футболу - така ж дивізія СС «Мертва голова». Я бажаю, щоб вона згоріла в пеклі з усіма, хто її підтримує ».