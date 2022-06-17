Севідов: «Збірна України повернеться в дивізіон А в Лізі націй»
Екс-гравець збірної України: «Ми зіграли в Лізі націй на 4 з плюсом»
Команда Петракова набрала 7 очок в 3 матчах
08:13
Колишній гравець збірної України Олександр Головко висловився про виступ національної команди в Лізі націй.
«Якщо брати за п'ятибальною шкалою, то збірна зіграла на 4 з плюсом. Але з урахуванням того, що все відбувається на тлі війни, то це дуже добре і успішно.
П'ятову респект за те, що він стільки років дуже добре виступав за збірну. Футболісти дуже добре грають в різних кубках і турнірах, але про футболіста завжди добре говорять, якщо він добре виступає за збірну. Він дуже гідно виступав ».
Нагадаємо, Україна в Лізі націй переграла і зіграла внічию з Ірландією (1: 0, 1: 1), а також розгромила Вірменію (3: 0).