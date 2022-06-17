Екс-гравець збірної України: «Ми зіграли в Лізі націй на 4 з плюсом»

Колишній гравець збірної України Олександр Головко висловився про виступ національної команди в Лізі націй.

П'ятову респект за те, що він стільки років дуже добре виступав за збірну. Футболісти дуже добре грають в різних кубках і турнірах, але про футболіста завжди добре говорять, якщо він добре виступає за збірну. Він дуже гідно виступав ».