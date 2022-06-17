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Екс-гравець збірної України: «Ми зіграли в Лізі націй на 4 з плюсом»

Команда Петракова набрала 7 очок в 3 матчах
Футбол Збірна України
08:13
Екс-гравець збірної України: «Ми зіграли в Лізі націй на 4 з плюсом»

Колишній гравець збірної України Олександр Головко висловився про виступ національної команди в Лізі націй.

«Якщо брати за п'ятибальною шкалою, то збірна зіграла на 4 з плюсом. Але з урахуванням того, що все відбувається на тлі війни, то це дуже добре і успішно.

П'ятову респект за те, що він стільки років дуже добре виступав за збірну. Футболісти дуже добре грають в різних кубках і турнірах, але про футболіста завжди добре говорять, якщо він добре виступає за збірну. Він дуже гідно виступав ».

Нагадаємо, Україна в Лізі націй переграла і зіграла внічию з Ірландією (1: 0, 1: 1), а також розгромила Вірменію (3: 0).

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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