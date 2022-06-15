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Миколенко: «Ярмоленко як вино – з роками стає сильніше і гарніше»

В першому матчу після хвороби капітан збірної України віддав гольову передачу
Футбол Збірна України
12:13
Миколенко: «Ярмоленко як вино – з роками стає сильніше і гарніше»
Фото: УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився думками щодо другого матчу Ліги націй з національною командою Ірландії (1:1).

Наскільки справедливим є рахунок з Ірландією?

Та я не скажу, що відскочили, чи заслужили вигравати. 1:1 – я думаю, закономірний результат.

Як можна було пропустити перший м’яч?

Воно так вийшло, молодець (Коллінз), але… На наступному зборі ми розберемо помилки і розберемося, хто винен в цьому голі.

Капітан нарешті повернувся в основу. Чи надихнуло повернення Ярмоленка?

Це дуже важливий гравець. Капітан, який завжди веде команду вперед. І сьогодні він після паузи, можна так сказати, вийшов на поле і старався як і інші.

Ярмоленко асистував Довбику правою ногою. Погодьтеся, його неробоча нога стала сильнішою.

Я не знаю. Він як вино – з роками стає сильніше і гарніше.

Олександр Петраков незадоволений пропущеним голом.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Віталій Міколенко Андрій Ярмоленко

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