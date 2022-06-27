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Екс-капітан «Шахтаря» погодив дворічний контракт з бразильським клубом

Хавбек повернеться у команду, в якій виступав до 2005 року
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
10:56
Екс-капітан «Шахтаря» погодив дворічний контракт з бразильським клубом
Фернандіньо / Фото: AFP

Колишній капітан «Шахтаря» і «Манчестер Сіті» Фернандіньо повернеться до бразильського чемпіонату. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

37 - річний хавбек підпише контракт з «Атлетіко Паранаенсе». Він буде розрахований на два роки.

Ферандіньо вже виступав за клуб з 2002 по 2005 роки. Повернеться в нього бразилець на правах вільного агента.

Ветерана в «Манчестер Сіті» повинен замінити півзахисник «Лідса» Келвін Філліпс.

Сергій Стаднюк
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Теги

Атлетіко Паранаенсе Фернандіньо Манчестер Сіті

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