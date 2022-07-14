Екс-хавбек «Шахтаря» працює на зборі з «гірниками»

Досвідчений півзахисник тренується разом з донецькою командою

Андрій Тотовицький / Фото - ФК Шахтар

Півзахисник «Колоса» Андрій Тотовицький тренується з «Шахтарем». Відповідні фото з'явилися в мережі 14 липня.

Тотовицький є вихованцем київського футболу. У 2012 році змінив юнацьку команду «Динамо» на «Шахтар». Належав донецькому клубу до 2020 року. Минулої зими перебрався з «Десни» до «Колоса», проте так і не дебютував за команду через війну в Україні.

«Гірники» наразі перебувають у Нідерландах на першому передсезонному зборі.