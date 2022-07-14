Офіційно. Ветеран «Інтера» покинув команду
Екс-хавбек «Ювентуса», «Баварії» та «Барселони» офіційно покинув Європу
Зірковий чилієць приєднався до бразильського клубу
Артуро Відаль / Фото - Фламенго
Півзахисник Артуро Відаль став гравцем «Фламенго». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Чилієць перейшов на правах вільного агента. Контракт з 35-річним футболістом підписаний на 1,5 роки.
У Європі Відаль захищав кольори «Байєра», «Ювентуса», «Баварії», «Барселони» й «Інтера». Провів за клубну кар'єру 620 матчів, забивши 108 м'ячів і оформивши 80 асистів.
Раніше хавбек покинув міланський клуб.
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