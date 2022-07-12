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Офіційно. Ветеран «Інтера» покинув команду

Артуро Відаль розірвав контракт з «нерадзуррі»
Футбол Серія А
08:40
Офіційно. Ветеран «Інтера» покинув команду

«Інтер» розірвав контракт з 35-річним півзахисником Артуро Відалем, Повідомляє прес-служба « нерадзуррі ».

Угода була розірвана за згодою двох сторін.

35-річний Відаль в останньому сезоні провів 40 матчів за « Інтер », зробив 4 ассисти і забив 2 м'ячі. Очікується, що чилієць підпише контракт з бразильським « Фламенго ».

Нагадаємо, Джанлуїджі Буффон вважає « Інтер » і ще одну команду – недосяжними в Італії.

Петро Приходько
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Артуро Відаль Інтер

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