Легіонер «Динамо»: «Зараз йдуть переговори між киянами і зацікавленими клубами»
Офіційно. Ветеран «Інтера» покинув команду
Артуро Відаль розірвав контракт з «нерадзуррі»
«Інтер» розірвав контракт з 35-річним півзахисником Артуро Відалем, Повідомляє прес-служба « нерадзуррі ».
Угода була розірвана за згодою двох сторін.
35-річний Відаль в останньому сезоні провів 40 матчів за « Інтер », зробив 4 ассисти і забив 2 м'ячі. Очікується, що чилієць підпише контракт з бразильським « Фламенго ».
Нагадаємо, Джанлуїджі Буффон вважає « Інтер » і ще одну команду – недосяжними в Італії.
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