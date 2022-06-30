Ще один зрадник. Екс-футболіст збірної України не покинув росію і зіграв за «Крилья Совєтов»
Екс-хавбек збірної України: «Хочеться зрозуміти, що в голові в Іванісені»
Левченко розкритикував заграного за «синьо-жовтих» гравця, що не покинув рф після повномасштабної агресії
08:58
Дмитро Іванісеня / Фото - СЭ
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко в своєму твіттері публічно розкритикував хавбека Дмитра Іванісеню, що грав за «синьо-жовтих». Той не покинув «Крилья Совєтов» після повномасштабного вторгнення рф.
Мені дуже хочеться зрозуміти, що у голові у Дмитра Іванісені, який спокійно грає в країні-агресорі, у команді «Крила Рад».
Ось реально цікаво. Як він та інші українці, які продовжують там грати, дивляться на те, як Росія бомбить їхню батьківщину.
Нагадаємо, 28 червня Іванісенея зіграв проти «Рубіна» в контрольному матчі.
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