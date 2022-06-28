Ще один зрадник. Екс-футболіст збірної України не покинув росію і зіграв за «Крилья Совєтов»

Іванісеня не розірвав контракт з клубом

Колишній гравець збірної України Дмитро Іванісенея не розірвав контракт з «Крилья Совєтов».

Більш того, півзахисник 28 червня зіграв в товариському матчі з «Рубіном».

Іванісень потрапив в заявку «Крил» вперше з грудня 2021 - го року. До цього під час повномасштабної агресії РФ в Україні Іванісеня за команду не грав. Також повідомляється, що Іванісене не може розірвати контракт з «Крилами».

Відзначимо, що Іванісене свого часу провів 1 матч за збірну України.

Раніше колишній переможець Ліги чемпіонів заявив, Що спорт – поза політикою і він не проти росії.