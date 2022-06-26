Екс-хавбек збірної України повернувся до «Чорноморця»

Колишній футболіст «моряків» займатиметься молоддю

Кирило Ковальчук / Фото - ФК Чорноморець

Колишній півзахисник «Чорноморця» Кирило Ковальчук повернувся в клуб. Про це повідомляє прес - служба «моряків».

Він очолить селекційну службу одеситів. Серед його завдань – розвиток академії і пошук молодих українських гравців.

Як футболіст Ковальчук виступав за «Чорноморець» з 2011 по 2015 роки. Провів 117 матчів, відзначившись 2 голами і 3 результативними передачами. Виступав також за національну збірну України.

Раніше «моряки» повідомили про прибуття легіонера, незважаючи на війну в країні.