З «Чорноморця» пішли всі легіонери і Морозюк
«Він безстрашний» – «Чорноморець» повідомив про прибуття легіонера
Іноземець не побоявся грати в Україні, незважаючи на бойові дії
Фото - ФК Чорноморець
У розташування «Чорноморця» прибув неназваний легіонер. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Хто там скаржився на нудний чемпіонат без легіонерів? До нас приїхав іноземний гравець.
Всі деталі скоро розповімо, але вже зрозуміло одне – він безстрашний. Переможемо!
Раніше головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук повідомляв, що з команди пішли всі легіонери і Микола Морозюк.