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«Він безстрашний» – «Чорноморець» повідомив про прибуття легіонера

Іноземець не побоявся грати в Україні, незважаючи на бойові дії
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:22
«Він безстрашний» – «Чорноморець» повідомив про прибуття легіонера
Фото - ФК Чорноморець

У розташування «Чорноморця» прибув неназваний легіонер. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Хто там скаржився на нудний чемпіонат без легіонерів? До нас приїхав іноземний гравець.

Всі деталі скоро розповімо, але вже зрозуміло одне – він безстрашний. Переможемо!

Раніше головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук повідомляв, що з команди пішли всі легіонери і Микола Морозюк.

Сергій Стаднюк
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