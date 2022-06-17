Екс-клуб Шевченка хоче підписати гравця збірної України

Піхальонок цікавий «Дженоа»

Півзахисник «Дніпра-1» Олександр Піхальонок цікавий «Дженоа», повідомляє італійський ресурс CalcioLine.

За інформацією джерела, «Дженоа» готова заплатити за Піхальонка понад 2 мільйони євро.

Хавбек дебютував за збірну України в травні, а також в минулому сезоні за «Дніпро- 1» провів 16 матчів, в яких забив 6 м'ячів і зробив 4 гольові передачі.

Нагадаємо, «Дженоа» вилетіла з Серії А за підсумками сезону. Андрій Шевченко очолював клуб з листопада 2021-го по січень 2022-го року.