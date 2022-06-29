Екс-клуб Ярмоленка не може зацікавити Зінченка умовами контракту

Внутрішній перехід українця в АПЛ ризикує не відбутися

Олександр Зінченко / Фото - Getty Images

Лондонський «Вест Гем» почав працювати над трансфером Олександра Зінченка. Про це повідомляє TheWestHamNews.

Однак, за інформацією джерела, ймовірність переходу не найвища. Справа в тім, що пропозиція «молотобійців» не може задовольнити запити захисника «Манчестер Сіті».

«Вест Гем» не може платити українцеві достатню суму. Цим можуть скористатися інші клуби АПЛ, які ним цікавляться.

Повідомлялося, що Зінченко є однією з пріоритетних цілей, що розглядає «Евертон».