Зінченка хоче придбати нещодавній переможець Ліги чемпіонів
Екс-клуб Ярмоленка не може зацікавити Зінченка умовами контракту
Внутрішній перехід українця в АПЛ ризикує не відбутися
Олександр Зінченко / Фото - Getty Images
Лондонський «Вест Гем» почав працювати над трансфером Олександра Зінченка. Про це повідомляє TheWestHamNews.
Однак, за інформацією джерела, ймовірність переходу не найвища. Справа в тім, що пропозиція «молотобійців» не може задовольнити запити захисника «Манчестер Сіті».
«Вест Гем» не може платити українцеві достатню суму. Цим можуть скористатися інші клуби АПЛ, які ним цікавляться.
Повідомлялося, що Зінченко є однією з пріоритетних цілей, що розглядає «Евертон».
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