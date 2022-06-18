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«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей

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Футбол Українські легіонери
19:11
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може стати гравцем «Евертона». Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Пеп Гвардіола хоче підписати з «Брайтона» вихованця «Барселони» Марка Кукурелью. «Містяни» планують зробити офіційний запит на трансфер. Відповідно, клуб готовий відпустити Олександра Зінченка, конкурента іспанця за позицією.

За інформацією інсайдера, Зінченка як одну з пріоритетних цілей на літнє трансферне вікно розглядає «Евертон». Проте уточнюється, що цей претендент не єдиний.

Варто відзначити, що останнім часом активно поширюється інформація, що в разі переходу в інший клуб Зінченко хоче грати на рідній позиції в центрі поля.

Також повідомлялося, що про трансфер Зінченка роздумує «Барселона».

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Зінченко Евертон Манчестер Сіті

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