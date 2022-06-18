Зінченко: «Коли П’ятов вже грав за збірну України, мені було 10 і я підкорював стадіони Житомирської області»
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
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19:11
Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може стати гравцем «Евертона». Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Пеп Гвардіола хоче підписати з «Брайтона» вихованця «Барселони» Марка Кукурелью. «Містяни» планують зробити офіційний запит на трансфер. Відповідно, клуб готовий відпустити Олександра Зінченка, конкурента іспанця за позицією.
За інформацією інсайдера, Зінченка як одну з пріоритетних цілей на літнє трансферне вікно розглядає «Евертон». Проте уточнюється, що цей претендент не єдиний.
Варто відзначити, що останнім часом активно поширюється інформація, що в разі переходу в інший клуб Зінченко хоче грати на рідній позиції в центрі поля.
Також повідомлялося, що про трансфер Зінченка роздумує «Барселона».
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