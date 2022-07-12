Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Всесвітні ігри 2022. День 5. Флорбол. Пряма трансляція
17:25
Хокей. Суперліга Паріматч. Краматорськ - СК Сокіл

Екс-лідер «Десни» не підтвердив інтерес з боку «Металіста»

Форвард продовжить виступати за кордоном
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:07
Екс-лідер «Десни» не підтвердив інтерес з боку «Металіста»
Олександр Філіппов / Фото - ФК Рига

Орендований у « Сент-Трюйдена » нападник « Риги » Олександр Філіппов прокоментував своє майбутнє і можливий інтерес з боку « Металіста ».

Чи хотів би я залишитись у Латвії? Важко відповісти на це запитання. Тут має бути не лише моє бажання. Має бути бажання керівництва команди, тренер має бути задоволений моєю грою. Тож подивимося, ще є час.

Хочеться якнайкраще виступити і командно, і індивідуально, допомогти команді з досягненням поставлених цілей. А потім уже наприкінці сезону сядемо і дивитимемося, як буде краще для всіх нас.

Поки що не спілкувалися із керівництвом. Лише половина чемпіонату пройшла, розпочалися єврокубки, подивимося, як воно буде.

Повернення до УПЛ – важке питання. Я був би готовий повернутися лише до «Десни». Але ви самі розумієте, що такої команди немає. Тому поки що я – гравець «Риги», а потім буде видно. Щодо інтересу «Металіста», я вперше таке чую.

Раніше повідомлялося, що президента « Металіста » Олександра Ярославського не пустили в Україну.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Філіппов Металіст Сент-Трюйден ФК Рига

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку
Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:57
Ярославського не пускають до України
Ярославського не пускають до України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:00
Капітан «Металіста» хоче повернутися в Україну
Капітан «Металіста» хоче повернутися в Україну
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:16
Перехід Кучера до «Дніпра-1» буде коштувати клубу мільйонної компенсації
Перехід Кучера до «Дніпра-1» буде коштувати клубу мільйонної компенсації
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 22:18
Нігерійський українець «Металіста»: «Перебуваючи в Туреччині, дуже переживав за рідних у Києві»
Нігерійський українець «Металіста»: «Перебуваючи в Туреччині, дуже переживав за рідних у Києві»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 21:49
Екс-директор «Карпат»: «Слова Ярославського – муть. Жодної зрозумілої відповіді, але з претензіями та хамством»
Екс-директор «Карпат»: «Слова Ярославського – муть. Жодної зрозумілої відповіді, але з претензіями та хамством»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 17:35

Новини: Футбол

Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку
Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку
Українська Прем'єр-ліга
17:57
Новачок Першої ліги переманив захисника «Минаю»
Новачок Першої ліги переманив захисника «Минаю»
Перша ліга
17:35
Екс-лідер «Десни» не підтвердив інтерес з боку «Металіста»
Екс-лідер «Десни» не підтвердив інтерес з боку «Металіста»
Українська Прем'єр-ліга
17:07
Названо клуб МЛС, який цікавився Буяльським
Названо клуб МЛС, який цікавився Буяльським
Українська Прем'єр-ліга
16:57
Ярославського не пускають до України
Ярославського не пускають до України
Українська Прем'єр-ліга
16:00
Проти «Динамо» зіграє гравець, що втік із «Шахтаря»
Проти «Динамо» зіграє гравець, що втік із «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
15:30
«Динамо» готується продати Забарного в найближчі тижні – джерело
«Динамо» готується продати Забарного в найближчі тижні – джерело
Українська Прем'єр-ліга
15:17
«Манчестер Сіті» продовжив контракт з ключовим півзахисником
«Манчестер Сіті» продовжив контракт з ключовим півзахисником
Англійська Прем'єр-ліга
14:55
Як моторне масло на асфальті. «Ліверпуль» презентував нову форму з дивним принтом
Як моторне масло на асфальті. «Ліверпуль» презентував нову форму з дивним принтом
Англійська Прем'єр-ліга
14:35
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Всі новини