Екс-лідер «Десни» не підтвердив інтерес з боку «Металіста»

Олександр Філіппов / Фото - ФК Рига

Орендований у « Сент-Трюйдена » нападник « Риги » Олександр Філіппов прокоментував своє майбутнє і можливий інтерес з боку « Металіста ».

Хочеться якнайкраще виступити і командно, і індивідуально, допомогти команді з досягненням поставлених цілей. А потім уже наприкінці сезону сядемо і дивитимемося, як буде краще для всіх нас.

Поки що не спілкувалися із керівництвом. Лише половина чемпіонату пройшла, розпочалися єврокубки, подивимося, як воно буде.

Повернення до УПЛ – важке питання. Я був би готовий повернутися лише до «Десни». Але ви самі розумієте, що такої команди немає. Тому поки що я – гравець «Риги», а потім буде видно. Щодо інтересу «Металіста», я вперше таке чую.