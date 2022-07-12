Екс-лідер «Десни» не підтвердив інтерес з боку «Металіста»
Орендований у « Сент-Трюйдена » нападник « Риги » Олександр Філіппов прокоментував своє майбутнє і можливий інтерес з боку « Металіста ».
Чи хотів би я залишитись у Латвії? Важко відповісти на це запитання. Тут має бути не лише моє бажання. Має бути бажання керівництва команди, тренер має бути задоволений моєю грою. Тож подивимося, ще є час.
Хочеться якнайкраще виступити і командно, і індивідуально, допомогти команді з досягненням поставлених цілей. А потім уже наприкінці сезону сядемо і дивитимемося, як буде краще для всіх нас.
Поки що не спілкувалися із керівництвом. Лише половина чемпіонату пройшла, розпочалися єврокубки, подивимося, як воно буде.
Повернення до УПЛ – важке питання. Я був би готовий повернутися лише до «Десни». Але ви самі розумієте, що такої команди немає. Тому поки що я – гравець «Риги», а потім буде видно. Щодо інтересу «Металіста», я вперше таке чую.
Раніше повідомлялося, що президента « Металіста » Олександра Ярославського не пустили в Україну.
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