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Екс-лідер «Динамо» близький до того, щоб підсилити новачка Серії А

Хорват не може домовитися з нинішнім клубом про умови контракту і, вірогідно, перейде вільним агентом
Футбол Серія А
17:27
Екс-лідер «Динамо» близький до того, щоб підсилити новачка Серії А
Домагой Віда / Фото: UEFA

Захисник «Бешикташа» Домагой Віда близький до переходу в «Монцу». Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

У колишнього гравця «Динамо» закінчується термін дії чинного контракту. За інформацією джерела, сторони не можуть договорити про умови нового.

Таким чином, хорват може приєднатися до новачка Серії А як вільний агент. Також за 33-річного Виду побореться «Наполі».

Нагадаємо, «Монца» вперше в своїй історії пробилася в елітний дивізіон Італії.

Сергій Стаднюк
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Теги

Бешикташ Монца (футбол)

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