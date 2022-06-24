Екс-лідер «Динамо» близький до того, щоб підсилити новачка Серії А

Хорват не може домовитися з нинішнім клубом про умови контракту і, вірогідно, перейде вільним агентом

Домагой Віда / Фото: UEFA Захисник «Бешикташа» Домагой Віда близький до переходу в «Монцу». Про це повідомляє Tuttomercatoweb. У колишнього гравця «Динамо» закінчується термін дії чинного контракту. За інформацією джерела, сторони не можуть договорити про умови нового. Таким чином, хорват може приєднатися до новачка Серії А як вільний агент. Також за 33-річного Виду побореться «Наполі». Нагадаємо, «Монца» вперше в своїй історії пробилася в елітний дивізіон Італії.

Сергій Стаднюк