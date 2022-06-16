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Клуб з Серії Б хоче запросити Де Дзербі

Але чи погодиться тренер «Шахтаря» піти на пониження?
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:15
Клуб з Серії Б хоче запросити Де Дзербі

Італійська «Піза» має намір запропонувати роботу наставнику «Шахтаря» Роберто Де Дзербі, Повідомляє La Nazione.

За інформацією джерела, «Піза» вже спілкувалася з Де Дзербі з приводу можливого контракту. Ситуація італійця залишається невизначеною, адже Де Дзербі ще в квітні заявив, що планує шукати собі нову команду через російсько-української війни.

«Піза» виступає в італійській Серії Б. Команда мала шанс кваліфікуватися в Серію А, але поступилася «Монці» в перехідних матчах.

Раніше повідомлялося, що «Галатасарай» хоче запросити Де Дзербі в команду.

Петро Приходько
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Теги

Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк

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