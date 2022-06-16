Клуб з Серії Б хоче запросити Де Дзербі

Але чи погодиться тренер «Шахтаря» піти на пониження?

Італійська «Піза» має намір запропонувати роботу наставнику «Шахтаря» Роберто Де Дзербі, Повідомляє La Nazione.

За інформацією джерела, «Піза» вже спілкувалася з Де Дзербі з приводу можливого контракту. Ситуація італійця залишається невизначеною, адже Де Дзербі ще в квітні заявив, що планує шукати собі нову команду через російсько-української війни.

«Піза» виступає в італійській Серії Б. Команда мала шанс кваліфікуватися в Серію А, але поступилася «Монці» в перехідних матчах.

Раніше повідомлялося, що «Галатасарай» хоче запросити Де Дзербі в команду.