Алекс Тейшейра зізнався, що « Шахтар » не відпустив його в « Ліверпуль »
Екс-лідер «Шахтаря» може перебратися в «Крузейро»
На підписанні гравця особисто наполягає головний тренер бразильського клубу
Алекс Тейшейра / Фото - uol.com.brПівзахисник «Васку да Гама» Алекс Тейшейра, який раніше захищав кольори донецького «Шахтаря», в найближче трансферне вікно, ймовірно, перейде в інший клуб.
Тейшейра може поповнити ряди «Крузейро», який готується зробити гравцю офіційну пропозицію. Про це повідомляє Jornal O Dia.
Повідомляється, що на підписанні Тейшейри особисто наполягає головний тренер бразильського клубу Пауло Пеццолано.
Контракт Тейшейри з «Васку да Гама» розрахований до 31 грудня і передбачає можливість продовження ще на рік.
Нагадаємо, ще один екс-гравець «Шахтаря» може переїхати до ОАЕ.
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