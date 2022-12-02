Екс-підопічний Луческу в «Шахтарі» подякував фахівцю за побажання перемоги на ЧС-2022

Команда хавбека вже пробилася до плей-оф

Фред і Луческу / Фото - ФК Шахтар

Півзахиснику збірної Бразилії Фреду передали побажання перемоги команди на ЧС-2022 від екс-наставника гравця в «Шахтарі» Мірчі Луческу. Реакцію хавбека на слова румунського фахівця передає PlaySport.

Дякую Мірчі Луческу! Він – особлива людина, яка допомогла мені в моїй історії з «Шахтарем». Я також бажаю йому успіхів, мене переповнюють гарні спогади. Завдяки йому я зараз тут. Це мій перший тренер у Європі, і я дуже вдячний Луческу. Ми постараємося виграти турнір, ще раз дякую за ці слова.

Уже сьогодні, 2 грудня, Бразилія проведе матч третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022. За грою можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу Камерун – Бразилія. Початок – о 21:00.